«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» и вышел в Лигу Европы

https://static.news.ru/photo/2c13394c-c787-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Ничья со счётом 0:0 была зафиксирована в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Ростовом». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Хозяева слегка превзошли «Ростов» по количеству ударов по воротам — 13 против 10 (5-3 — в створ ворот). Игроки «Рубина» получили две жёлтые карточки, а гости — четыре.

Таким образом, «Ростов», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Тем самым ростовский клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы сезона-2020/2021. «Рубин» (35 очков) — на 10-м месте.

Как ранее писал NEWS.ru, у девяти представителей «Сочи» выявили коронавирусную инфекцию. Клуб уже уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ждёт указаний ведомства. Матч 29-го тура РПЛ, в котором сочинцы должны были сыграть с «Тамбовом», отменён.