«Сочи» не будет играть с «Тамбовом» в 29-м туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/5808e82e-c761-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Тамбовом» отменён из-за положительных анализов представителей первой команды на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги. Девять представителей «Сочи» заразились коронавирусом, что стало известно 16 июля. Клуб уже сообщил в региональное управление Роспотребнадзора и ждёт указаний ведомства.

Ранее футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением относительно матча против «Сочи», который прошёл в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В Ростове убеждены, что решение по игре должна была принимать лига, а не «Сочи». Таким образом, своим бездействием РПЛ столкнула лбами два клуба и поставила «Сочи» под шквал критики, считают в ростовской команде.

На матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» на поле вышли футболисты молодёжного состава ростовского клуба, так как основная команда села на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов, писал NEWS.ru.