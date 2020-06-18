Накануне рестарта чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) руководство этой организации совместно с представителем Российского футбольного союза (РФС) в лице генсека Александра Алаева провело брифинг в формате видеоконференции. В центре внимания этого мероприятия оказалось ЧП, случившееся в футбольном клубе «Ростов», где были выявлены сразу шесть игроков основного состава с подозрением на коронавирус. Отвечая на многочисленные вопросы, связанные с этой темой, президент РПЛ Сергей Прядкин и Алаев продемонстрировали искусное владение техникой отфутболивания, так и не дав внятного комментария касательно судьбы ближайших матчей с участием «Ростова». NEWS.ru приводит наиболее интересные моменты словесной перепасовки футбольных чиновников, напоминая, что буквально полгода назад решение о переносе поединка «Сочи» — «Оренбург» далось РФС и РПЛ куда проще.

«Так вот, земляк, ни на какие ваши комбинации мы не пойдём!»

Начал многоходовую комбинацию Александр Алаев, подтвердивший, что случай с «Ростовом» — это ЧП. При этом у всех заинтересованных сторон было понимание, что «вирус рядом» и полностью изолировать себя невозможно. Однако разработанный медицинский регламент реализуется и по идее «должен минимизировать все риски». В любом случае в РФС «убеждены, что приняли правильное решение возобновить чемпионат».

Перейдя непосредственно к теме матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов», который должен был стартовать в восемь часов вечера 19 июня, Алаев подчеркнул, что на всех собраниях и совещаниях неоднократно говорилось, что в текущих условиях практически отсутствует возможность переноса игр. Действительно, восемь оставшихся туров чемпионата достаточно плотно «упакованы» в отрезок длительностью чуть больше месяца — с 19 июня по 22 июля.

Клубы эту позицию приняли. Тем не менее в этой ситуации мы понимаем, что теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Практически единственная дата — это 19 июля, когда состоятся полуфиналы Олимп-Кубка России, — отметил генеральный секретарь РФС.

И тут же добавил, что этот перенос может быть реализован только при желании обоих клубов.

Некоторые клубы соблюдают регламент в полной мере, другие — проводят контрольные игры, отпускают игроков к родственникам. Мы предупреждали про эти риски. Мы готовы обсуждать вопрос переноса, если оба клуба будут готовы к этому. Мы не можем волюнтаристским решением сказать «Сочи»: вы должны сыграть 19 июля, — заявил Алаев.

Пас принял и продолжил комбинацию Сергей Прядкин, развивший тему необходимости согласия обеих сторон при принятии решения.

У нас достаточно жёсткий календарь. Перед тем как мы готовили рестарт чемпионата, перед нами стояла амбициозная задача равномерно распределить нагрузку между клубами. У нас есть только одна возможная дата переноса — дата полуфинала Кубка, так как оба клуба [в этом розыгрыше уже] не участвуют. Но условие одно — согласие обеих сторон, — сказал глава РПЛ.

Также Прядкин открестился от того, что РПЛ заняла «оборонительную позицию» в данном вопросе. Просто лига хотела «посмотреть все варианты, посоветоваться с Роспотребнадзором». Александр Алаев при этом был назван «связующим звеном между футбольными институтами и Роспотребнадзором».

Сергей Прядкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Связующее звено» выразил надежду, что 42 человека из «Ростова», находящиеся сейчас на карантине, смогут вернуться к тренировочному процессу уже на следующей неделе. Видимо, подразумевается, что вся команда снова будет тщательно протестирована, и все игроки с отрицательными результатами смогут до истечения двухнедельного карантина вернуться к тренировочному процессу. И в таком случае матч 24-го тура «Ростов» — «Арсенал» (Тула), намеченный на 27 июня, может состояться в срок.

Между тем позиция боссов футбольного клуба «Сочи» однозначна: ни на какой перенос игры с 19 июня они не согласны! Владелец клуба Борис Ротенберг уже после пресс-конференции РФС и РПЛ подтвердил, что эта позиция за прошедшие сутки («Ростов» обратился в премьер-лигу с просьбой о переносе матча 17 июня. — NEWS.ru) ничуть не изменилась.

Как тут не вспомнить одну из многочисленных бессмертных цитат из киношедевра «Мимино»: «Так вот, земляк, ни на какие ваши комбинации мы не пойдём!»

«Здоровый цинизм» и подставившиеся ростовчане

Впрочем, тем, что в нашем футболе процветают двойные стандарты, уже никого не удивишь. Не далее как полгода назад, когда у «курортников» порядка десяти футболистов слегли с ангиной (к счастью, о коронавирусе в начале декабря 2019-го ещё никто знать не знал и ведать не ведал)? их поединок с «Оренбургом» одним щелчком пальцев перенесли на весну нынешнего года. Ну разве могли не договориться между собой две дочерние структуры «Газпрома», тем паче что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов через некоторое время занял аналогичную должность именно в клубе с Черноморского побережья?

Разумеется, есть большая разница между тем эпизодом и нынешним: в концовке осенней части чемпионата была уйма возможностей для переноса игр, тогда как сейчас график матчей и так уплотнён до предела. Да и «Ростов», допустивший заражение своих игроков из-за несоблюдения медицинского регламента (зачем было проводить контрольный поединок с собственной молодёжной командой?), вроде бы заслуживает наказания в виде технического поражения со счётом 0:3. Но и к «здоровому цинизму» руководства сочинского клуба тоже остаются вопросы. Ведь аукнутся им эти двойные стандарты, непременно аукнутся...

Футбольный клуб

В самом же «Ростове» сложившуюся ситуацию восприняли без ненужной паники и, кажется, даже готовы смириться с потерей трёх очков в случае невозможности сыграть матч в Сочи.

Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования Роспотребнадзора и ушёл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка, — такое официальное заявление президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца опубликовано на сайте донского клуба.

Что же получается в итоге? Первые лица РФС и РПЛ кивают на несуществующий пункт регламента, согласно которому перенос матча может состояться только при условии согласия со стороны обоих клубов. Сергей Прядкин при этом ещё напоминает, что премьер-лига самостоятельно не имеет полномочий вносить поправки в утверждённый календарь и может лишь обратиться в РФС с соответствующей просьбой. На деле же всё выглядит так, что «Сочи» является полноправным хозяином ситуации: захочет — помилует соперников из «Ростова», согласившись на перенос, захочет — казнит, обрекая дончан на техническое поражение.

Жаль, конечно, что в распределение путёвок в Лигу чемпионов начинают вмешиваться пусть не потусторонние силы (хотя это как посмотреть), но привходящие факторы. Однако ростовчане, увы, сами дали повод устроить над собой показательную расправу.

А удручает во всей этой истории тот факт, что на первый план выходят не руководящие российским футболом структуры, призванные искать и находить оптимальное решение в любой форс-мажорной ситуации, а мнение и интересы отдельно взятого клуба. Пусть даже они внешне выглядят логичными и вполне законными.