ФК «Ростов» выступил в защиту «Сочи», обвинив РПЛ в бездействии

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Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением относительно матча против «Сочи», который прошёл в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В Ростове убеждены, что решение по игре должна была принимать лига, а не «Сочи».

Таким образом, своим бездействием РПЛ столкнула лбами два клуба и поставила «Сочи» под шквал критики, считают в ростовской команде.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ, — гласит сообщение.

На матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» на поле вышли футболисты молодёжного состава ростовского клуба, так как основная команда села на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов, писал NEWS.ru.