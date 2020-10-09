Россия стала девятой по расходам футбольных клубов на покупку игроков

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Российские футбольные клубы потратили в обшей сложности $75,7 млн на усиление составов в летнее трансферное окно. РФ стала девятой в мире по этому показателю.

Как уточняется в распространённом пресс-службой Международной федерации футбола (ФИФА) отчёте, речь идёт о периоде с 1 июня по 5 октября. В отличие от большинства европейских чемпионатов, в Российской премьер-лиге трансферы ещё разрешены, период переходов завершится 17 октября.

На первом месте по расходам Англия ($1,25 млрд). Далее следуют Италия ($543,9 млн), Испания ($486,6 млн), Франция ($455,2 млн) и Германия ($348,3 млн).

Испания заняла первое место по прибыли от трансферных операций с показателем в $672,1 млн. В числе лидеров также Италия ($484,2 млн), Англия ($396,5 млн), Франция ($378,6 млн) и Германия ($354,7 млн). Россия осталась за пределами первой десятки.

Ранее NEWS.ru писал о переходе в петербургский «Зенит» бразильца Вендела из португальского «Спортинга». «Сине-бело-голубые» отдали за игрока $20 млн, что стало самой дорогой покупкой российских клубов в летнее трансферное окно.