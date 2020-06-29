Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть основным составом с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/2dbc53dc-baa8-11ea-875a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор одобрил участие игроков основного состава футбольного клуба «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», сообщает пресс-служба московской команды.

Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — говорится в сообщении клуба.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня.

Ранее «Динамо» получило разрешение сыграть 27 июня против столичного ЦСКА основным составом во втором календарном матче после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ). Игры были приостановлены в марте на фоне пандемии коронавируса.

Сезон возобновили 19 июня. Через два дня «Динамо» должно было сыграть с «Краснодаром». Однако в стане «бело-голубых» объявили, что у трёх игроков клуба диагностировали коронавирус. Инфекцию обнаружили у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Матч по согласованию сторон перенесли на резервную дату — 19 июля. После этого, с 16 июня, столичные футболисты сели на карантин. Позднее стало известно, что особые предписания по грядущей встрече с «армейцами» для «Динамо» должен выдать Роспотребнадзор. В день игры с ЦСКА игроки «бело-голубых» получили разрешение выйти на поле в основном составе, писалNEWS.ru.