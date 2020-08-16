РФС выразил соболезнования близким погибшего 17-летнего футболиста

Российский футбольный союз отреагировал на смерть 17-летнего Михаила Колосова, воспитанника ДЮСШ-80. Молодой человек погиб во время матча.
РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. Футболисту <...> стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила, — говорится в сообщении Союза.
РФС пообещал провести расследование смерти юноши.
По данным «Московского Комсомольца», Колосов
В апреле во время индивидуальной тренировки скончался воспитанник московского «Локомотива» 22-летний Иннокентий Самохвалов, писал NEWS.ru. Футболист выступал за команду ПФЛ «Казанка». У погибшего остались жена и дочь.
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