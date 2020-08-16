РФС выразил соболезнования близким погибшего 17-летнего футболиста

https://static.news.ru/photo/b0290dc4-dfa6-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российский футбольный союз отреагировал на смерть 17-летнего Михаила Колосова, воспитанника ДЮСШ-80. Молодой человек погиб во время матча.

РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. Футболисту <...> стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила, — говорится в сообщении Союза.

РФС пообещал провести расследование смерти юноши.

По данным «Московского Комсомольца», Колосов почувствовал себя плохо не во время матча, а в ходе тренировки на стадионе «Рублёво» на западе Москвы в субботу, 15 августа. У молодого человека начались судороги, после чего его доставили в больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

В апреле во время индивидуальной тренировки скончался воспитанник московского «Локомотива» 22-летний Иннокентий Самохвалов, писал NEWS.ru. Футболист выступал за команду ПФЛ «Казанка». У погибшего остались жена и дочь.