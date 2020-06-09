РФС решил не включать VIP-ложи в 10% от заполняемости стадиона

https://static.news.ru/photo/cbdf00fc-aa4d-11ea-b44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) не будет включать VIP-ложи на матчах РПЛ в 10% от заполняемости стадиона, сообщил глава союза Александр Дюков.

Ложи, по нашей оценке, могут взять на себя порядка 2% из 10% квоты, что немало. И было бы не совсем справедливо по отношению к другим болельщикам, — приводит слова Дюкова РИА Новости.

Глава союза добавил, что такая инициатива обоснована. Дюков отметил, что клубы реализуют абонементские программы и как правило, продаются не единичные билеты, а заключаются договоры на аренду ложи.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать 10 процентов от общей вместимости стадиона. NEWS.ru рассказывал, в угоду кому было принято это абсурдное решение, и предположил, к каким печальным последствиям оно могло привести.