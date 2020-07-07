РФС: арбитр матча «Ростов» – «Уфа» заболел коронавирусом

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Резервный арбитр матча 27-го тура Российско премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Уфа» Артём Чистяков сдал положительный тест на коронавирус.

В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) заменил Чистякова на Владимира Сельдякова, сообщает пресс-служба РФС.

Матч «Ростов» — «Уфа» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» 8 июля в 20:30.

NEWS.ru сообщал, что в матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0, а петербургский «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.