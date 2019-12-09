https://static.news.ru/photo/0db6b818-1a60-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд заявил, что «красно-белые» находятся в яме после поражения «Ростову» со счётом 1:4 в 19-м туре Российской премьер-лиги.

Для меня команды на данный момент не существует. Нет «Спартака», коллектив находится в яме. «Красно-белые» неконкурентоспособны, они потерялись. Федун и его приближённые довели команду до ручки. Мне больно на это смотреть. На моих глазах убивают команду, в приближении президента клуба работают безмозглые люди, и поражения уже входят в традицию. В команду влезли люди с грязными лапами, замазали, запачкали, — сказал Рейнгольд корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, экс-футболист считает, что в «Спартаке» не будет ничего хорошего в ближайшее время.

В ближайшее время не стоит ждать ничего хорошего. Убрали мастеров в лице Промеса, Адриано, а набрали ширпотреб. Не понимаю, как можно выходить на поле, не имея технических данных, — заключил он.

Фанаты «Спартака» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов, писал NEWS.ru.