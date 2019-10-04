https://static.news.ru/photo/c7170d12-e81f-11e9-9430-fa163e074e61_660.jpg Питер Лим Фото: Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту испанского футбольного клуба «Валенсия» Питеру Лиму по телефону поступают угрозы расправой.

Пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что они подали соответствующее заявление в полицию.

Юридические службы «Валенсии» предоставили полиции информацию о серьёзных угрозах, в том числе о смерти, которые были получены президентом клуба по мобильному телефону, с возможными криминальными последствиями, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Сингапурский миллиардер Питер Лим стал владельцем «Валенсии» в мае 2014 года, завладев 70% акций. Он является крупнейшим акционером клуба.

Махачкалинскому клубу «Анжи» негде играть и тренироваться, писал News.ru.