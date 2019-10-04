Президенту испанского футбольного клуба «Валенсия» Питеру Лиму по телефону поступают угрозы расправой.
Пресс-служба испанского клуба сообщила о том, что они подали соответствующее заявление в полицию.
Юридические службы «Валенсии» предоставили полиции информацию о серьёзных угрозах, в том числе о смерти, которые были получены президентом клуба по мобильному телефону, с возможными криминальными последствиями, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Сингапурский миллиардер Питер Лим стал владельцем «Валенсии» в мае 2014 года, завладев 70% акций. Он является крупнейшим акционером клуба.
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