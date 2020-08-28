Правоохранители предотвратили стычку болельщиков на матче «Зенита» с «Локо»

https://static.news.ru/photo/3cf1f8c2-ead0-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правопорядка предотвратили стычку болельщиков на трибунах в ходе матча чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

Встреча в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходит на стадионе «Локомотив» в Москве. Идёт второй тайм, счёт 0:0.

Так, во втором тайме болельщики «Зенита» решили прорваться в сектор фанатов «Локомотива». Правоохранители оттащили болельщиков питерского футбольного клуба и вернули их на трибуну. При этом из сектора поддержки петербуржцев в сторону фанатов «Локо» были брошены несколько предметов.

Также через какое-то время на трибуне были замечены силовики в масках, однако спустя несколько минут они покинули чашу стадиона.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук переезжает в Италию. Руководство «железнодорожников» согласовало детали его перехода в клуб «Аталанта».

За клуб из Бергамо Миранчуку предстоит играть пять лет. Трансфер россиянина обойдётся итальянцам в €14,5 млн. Также «Локомотив» может рассчитывать на некоторый процент при последующей продаже футболиста.