Помазун: не жалею, что не ушёл из ЦСКА раньше

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Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва), выступающий на правах аренды за «Урал» из Екатеринбурга, заявил, что не жалеет о том, что решился на аренду только сейчас.

Да, были варианты (уйти в другой клуб) в прошлом году, но немного не повезло тогда, и я остался на год ещё в ЦСКА. Называть команды не хочу — это уже в прошлом. Скажу только, что я ни о чём не жалею, потому что по сравнению с предыдущими годами я в прошлом сезоне играл и больше, и лучше смог себя проявить. Прошедший год в том числе стал определённым психологическим толчком, который придал мне много уверенности, — сказал Помазун в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Илья Помазун выступает за ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в двух матчах Кубка России, а также один раз появился на поле в Лиге Европы. В аренду в екатеринбургский клуб перешёл в августе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21. «Урал» встретится в групповом раунде турнира с «Волгой» (Ульяновск), «Велесом» (Москва).