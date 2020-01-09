https://static.news.ru/photo/3d6b20ca-3325-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sports_ouest

Прокуратура австрийского Зальцбурга поручила местной полиции провести расследование в отношении хавбека «РБ Лейпциг» Штефана Ильзанкера.

Прокурор Кристоф Ротор сообщил, что заявление об изнасиловании поступило от 26-летней женщины, которая пояснила, что Ильзанкер напал на неё во время вечеринки, проходившей в одной из квартир Зальцбурга. Адвокат полузащитника отверг все обвинения и указал на то, что в показаниях заявительницы содержатся существенные противоречия, передаёт AFP.

До «РБ Лейпциг» хавбек играл за «Ред Булл Зальцбург», вплоть до 2015 года. Сумма трансфера составила €3 млн. Во время нынешнего сезона результативными действиями на поле спортсмен не отметился.

Как писал NEWS.ru ранее, футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой. Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.