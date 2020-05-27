Полузащитник «Урала» захотел перейти в старейший клуб Лондона

https://static.news.ru/photo/807e12f4-9fff-11ea-8602-fa163e074e61_660.jpg Петрус Бумаль (справа) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Футболист Петрус Бумаль неожиданно заявил о переговорах со старейшим лондонским клубом «Фулхэм». Договор камерунца с екатеринбургской командой «Урал» истечёт в июле, сразу после окончания чемпионата России.

По словам игрока, в «Фулхэме» у него есть друзья, которые там играют. Он выразил надежду на то, что скоро будет что-то конкретное. Бумаль поддерживает контакт с клубом и надеется на подписание договора.

Руководство «Урала» не скрывает, что контракт на следующий сезон не продлён. Однако пока же считают преждевременно называть Бумаля игроком другого клуба.

Сейчас мы можем сказать, что Бумаль продлил контракт с «Уралом» до окончания нынешнего сезона и будет выступать за наш клуб ещё как минимум до конца июля. Что будет после — это уже вопросы к игроку и его агенту. Если он действительно сможет найти себе вариант с сильным европейским клубом, можно будет только порадоваться за него, — сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

По словам Медведевского, может так случиться, что он и вовсе останется в «Урале». Время покажет, отметил пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, Бумаль прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в финале Кубка России по футболу.