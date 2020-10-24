Победа с потом и кровью: фото борьбы в матче «Динамо» против «Сочи»

Сегодня, 23 октября, свой 80-летний юбилей отмечает знаменитый бразильский футболист Пеле. За время спортивной карьеры он выступал за такие клубы, как «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», а в составе сборной Бразилии провёл 92 матча и стал автором 77 голов.

Пеле трижды становился чемпионом мира как игрок — в 1958-м, 1962-м и 1970-м году. Он является обладателем множества титулов, в числе которых «лучший игрок чемпионата мира 1970 года», «лучший молодой...