Вы наверняка уже слышали мнение по поводу того, что пауза в мировом спорте, вызванная коронавирусом, пойдёт многим футболистам на пользу. Тот, кто травмирован, успеет восстановиться, тот, у кого был нестабильный сезон, получит вторую попытку, чтобы начать всё заново. Ничего подобного! NEWS.ru рассказывает, почему карантин в спорте может стать настоящей головной болью для многих.

«Мы увидим абсолютный ноль»

Сейчас весь мировой спорт приостановлен, но когда-нибудь всё вернётся на круги своя. От этого «когда-нибудь» очень многое зависит. Для футболистов, которые выбыли из игрового и тренировочного процесса, каждый день на вес золота. Невозможно вернуться в привычный режим, сохранив прежние кондиции.

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков уверен, что тренерскому штабу придётся начинать работу с нуля.

Когда мы соберём футболистов (после паузы. — NEWS.ru), это будет как басня Крылова «Лебедь, рак и щука», потому что сыгранности, сплочённости в команде не будет. Мы увидим абсолютный ноль. Нужно будет потратить многого времени, чтобы расставить футболистов по местам и потренировать так, как видно главному специалисту. Юрий Васильков бывший врач сборной России по футболу и клуба «Спартак» (Москва) бывший врач сборной России по футболу и клуба «Спартак» (Москва)

Ситуация усложняется также и тем, что игроки недавно вернулись после продолжительной зимней паузы в российском чемпионате, только начали вкатываться в игру, а тут уже последовал очередной перерыв в чемпионате. Почти четыре месяца без футбола — как вам такое?

Но нарушение игровых связей — это лишь одна сторона вопроса. И, пожалуй, наименее проблематичная. Последствия могут носить более серьёзный характер. Такого мнения придерживается врач футбольного клуба ЦСКА (Москва) Шагабутдин Керимов.

Можно ожидать потерю физических кондиций и некоторые проблемы с возвратом к общей тренировочной деятельности. В первую очередь, не исключаю повышенный риск травм и рецидивов старых повреждений. Также возможны превышение игрового веса и психологические проблемы игроков, связанные с длительной изоляцией. Шагабутдин Керимов врач футбольного клуба ЦСКА (Москва) врач футбольного клуба ЦСКА (Москва)

Индивидуальные тренировки не помогут

Не стоит думать, что футболисты сейчас находятся в свободном плавании. Для каждого спортсмена прописана индивидуальная программа тренировок, игроки со всеми членами тренерского штаба находятся на постоянной связи. Но могут ли тренажёрный зал и видеоконференции восполнить обычный тренировочный процесс? Врач Керимов считает, что это невозможно.

Футбол — командный вид спорта, и ни одна индивидуальная программа не заменит полноценных тренировок команды, — сказал он.

И дело не только в равнозначности методов подготовки. Зачастую не всегда просто (даже несмотря на то, что спортсмены в большинстве своём — волевые и дисциплинированные люди) настроить себя на работу в домашних условиях. Например, нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт признался, что ему тяжело заниматься в одиночку.

Мартин Брейтуэйт Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидно, что в нынешних обстоятельствах без предсезонки не обойтись. Экс-доктор «Спартака» Васильков убеждён, что для полноценного восстановления понадобится много времени.

Футболистам нужна предсезонка, потому что всё придётся начинать сначала. Самое ужасное — мы не знаем, когда это всё закончится. Давайте предположим, что вирус уйдёт через два месяца — первого июня. Чтобы восстановиться к чемпионату, нужно будет не менее полутора-двух месяцев. Это при лучшем стечении обстоятельств, — добавил Васильков.

Нет никаких сомнений в том, что никто не будет выделять месяц под предсезонку. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин уже обозначил срок. Футболисты получат две недели на подготовку. Сейчас главная цель — поскорее закончить чемпионат (если его в итоге вообще получится закончить). Времени на раскачку не будет.

Также не стоит думать, что пауза пойдёт на пользу травмированным футболистам (в последнее время часто встречается подобное мнение). Эта группа спортсменов находится в таких же затруднительных условиях, как и остальные.

В футболе всё-таки реабилитация после травмы должна идти по возрастающей и быть непрерывной. Дома этого не добиться, — подчеркнул Керимов.

К тому же не всем футболистам по 18 лет. Это тоже нужно учитывать. Сегодня они могут показывать один результат, а уже завтра — совсем другой.

Как видите, проблем очень много. Поэтому если кто-то и будет радоваться неожиданно обрушившимся на голову каникулам, то уж точно не футболисты.