«Пари Сен-Жермен» победил «Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/e7df96c2-e198-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Regan - UEFA via www.ima/www.imago-images.de/Globallookpress

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил немецкий футбольный клуб «Лейпциг» в полуфинале и впервые вышел в финал Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выиграл у «Лейпцига» со счётом 3:0, сообщает ТАСС.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов прошёл в Лиссабоне.

Уточняется, что «Пари Сен-Жермен» побил рекорд испанского «Реала» по количеству матчей подряд с забитыми мячами в Лиге чемпионов. Испанский футбольный клуб получил это достижение в 2014 году.

Теперь «Пари Сен-Жермен» впервые в истории примет участие в финале Лиги чемпионов 23 августа 2020 года и выступит против победителя пары «Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).

Как писал NEWS.ru ранее, «Пари Сен-Жермен» в самой концовке четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов одолел итальянскую «Аталанту» со счётом 2:1. Победа вывела парижан в полуфинал турнира, где они последний раз играли 25 лет назад.