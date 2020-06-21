Овчинников будет назначен и. о. главного тренера ЦСКА

https://static.news.ru/photo/e2335ff0-b3cc-11ea-9403-fa163e074e61_660.jpg Сергей Овчинников Фото: pfc-cska.com/

Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА после ухода из команды действующего наставника Виктора Гончаренко.

Гончаренко уехал со стадиона сразу после матча с ЦСКА, сказав игрокам, что покидает клуб, сообщает «Спорт-экспресс». На пресс-конференции его заменял Овчинников, заявив, что у Гончаренко поднялось давление.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.