Овчинников будет назначен и. о. главного тренера ЦСКА

Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА после ухода из команды действующего наставника Виктора Гончаренко.
Гончаренко уехал со стадиона сразу после матча с ЦСКА, сказав игрокам, что покидает клуб,
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
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