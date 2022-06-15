«Он заслужил этот шанс»: Мостовой о новом тренере ЦСКА Мостовой приветствовал решение ЦСКА назначить Федотова на пост главного тренера

Фото: vk.com/pfcsochi

Владимир Федотов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказался о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. Специалист приветствовал такое решение руководства «армейцев» и заявил, что Федотов, безусловно, заслужил такой шанс.

Как я понимаю, это решение было принято давно, отношусь к нему абсолютно нормально. Человек поднимается вверх по лестнице: сначала «Оренбург», потом «Сочи», вот теперь ЦСКА. Своей работой он заслужил шанс потренировать «армейцев». «Спартак», например, приглашает людей просто так, непонятно за какие заслуги, но здесь совершенно не тот случай. Кстати, уверен: если бы не отстранение от еврокубков, Федотов точно бы остался в «Сочи». Всё-таки второе место позволяло бы побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, — заявил Мостовой.

Специалист также затруднился ответить на вопрос, какие задачи будут поставлены руководством армейцев перед новым тренером.

Не знаю, сейчас сложное время. Еврокубков нет, остаётся чемпионат, Кубок России. Наверное, неплохо было бы постараться составить конкуренцию «Зениту». Федотов будет пытаться финишировать по итогам сезона как можно выше, — добавил Мостовой.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Федотова на пост главного тренера. Вместе с ним тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Алексей Березуцкий и футбольный клуб ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.