«Ограбление на 200 миллиардов»: британский журналист раскритиковал ЧМ-2022

Комплекс зданий с офисами, магазинами и кафе в форме цифры 2022 стоит на подъездной дороге к Международному стадиону Халифа в Аль-Райяне недалеко от Дохи

Британский журналист Оливер Холт опубликовал материал в издании Daily Mail, в котором раскритиковал чемпионат мира-2022 по футболу. Он заявил, что мундиаль пройдёт в Катаре, потому что 12 лет назад многим не хватило смелости сказать «нет» мошенникам и шарлатанам из Международной федерации футбола (ФИФА). Холт называет предстоящий турнир ограблением и общей потерей для всех.

Инфантино сказал, что нас ждёт лучший чемпионат мира. Но этот мундиаль не станет лучшим. Это ограбление на £ 200 млрд. И теперь это неизбежно — абсурд становится реальностью. Чемпионат мира пройдёт в стране, которая по размеру меньше Лондона. И всё потому, что у нас не хватило смелости сказать «нет» мошенникам и шарлатанам из ФИФА 12 лет назад, когда они украли этот турнир у остального футбольного мира, — написал журналист.

Также в своей заметке журналист отметил, что в Катаре запрещены ЛГБТ-сообщества, а также вспомнил, что при строительстве инфраструктуры погибло большое количество рабочих-мигрантов. Всё это, по его мнению, не позволяет назвать чемпионат мира-2022 лучшим.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в Катаре прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Согласно распределению сборных в корзинах, оказалось, что команда Украины может выступить в группе B с Англией, Ираном и США. Однако для участия в мировом первенстве футболистам Украины нужно провести матч с командой Шотландии. Встреча была запланирована на 24 марта, но перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.