Одноматчевый формат может сохраниться в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/922496c2-e55f-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/championsleague

Возможность введения в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) формата одноматчевых противостояний будет рассмотрена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на главу УЕФА Александра Чеферина. По его словам, организация вынужденно ввела этот формат в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. При этом получилось «что-то новое».

Поэтому мы подумаем об этом в будущем, — сказал он.

Формат «Финал восьми» был введён после приостановки розыгрыша еврокубков из-за угрозы распространения COVID-19. Так, со стадии четвертьфиналов, противостояния состояли из одного матча, а не из двух, как раньше. По словам Чеферина, это делает матчи интереснее, но при этом значительно сокращает число матчей.

Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр, — сказал глава УЕФА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать проведение в городе финала Лиги чемпионов в 2022 году. Решение принято на заседании Наблюдательного совета, главной темой которого были вопросы организации Евро-2020.