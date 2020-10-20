Объявлены составы матча Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/e0efe950-1304-11eb-aeec-fa163e074e61_660.jpg Игроки ФК "Краснодар" Фото: NEWS.ru

Стали известны стартовые составы матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете E между «Ренном» и «Краснодаром».

Так, в составе «Ренна» будут играть Гомис, Траоре, Да Силва, Агуэр, Далберт, Нзонзи, Буриго, Камавинга, Дель Кастильо, Террье, Джурасси.

В то же время за «Краснодар» выступят Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Документ регламентирует проведение спортивных мероприятий в регионе без зрителей с 21 октября по 7 ноября.