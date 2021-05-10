Объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020

Есть также резервный список из семи футболистов, в который входят: вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар») и Дмитрий Чистяков («Химки»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Фёдор Смолов («Локомотив»).
Окончательную заявку объявят 1 июня.
В контрольных матчах подопечные Черчесова сыграют с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).
На Евро-2020 соперниками сборной России по групповому этапу будут сборные Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
27 апреля стало известно, что УЕФА изменит количество игроков в заявке команд — участниц Евро-2020.