Объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020

https://static.news.ru/photo/59cdfe82-b249-11eb-b92c-96000091f725_660.jpg Андрей Лунёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав команды для подготовки к чемпионату Европы — 2020. Список опубликован на странице национальной команды в Twitter.

В нём сейчас фамилии 30 футболистов. В окончательной заявке будет 26 игроков.

Есть также резервный список из семи футболистов, в который входят: вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар») и Дмитрий Чистяков («Химки»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Фёдор Смолов («Локомотив»).

Окончательную заявку объявят 1 июня.

В контрольных матчах подопечные Черчесова сыграют с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

На Евро-2020 соперниками сборной России по групповому этапу будут сборные Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

27 апреля стало известно, что УЕФА изменит количество игроков в заявке команд — участниц Евро-2020.