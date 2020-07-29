Нового генерального директора ФК «Химки» представили клубу

https://static.news.ru/photo/52dbdb40-d1a2-11ea-a29c-fa163e074e61_660.jpg Александр Зайцев Фото: ФК «Химки»

Нового генерального директора ФК «Химки» Александра Зайцева, сменившего на данной должности Василия Иванова, представили клубу. Мероприятие состоялось в пресс-центре стадиона «Арена Химки».

В ходе встречи с тренерским штабом и сотрудниками клуба Зайцев был представлен начальником управления отделом спорта, туризма и работы с молодёжью городского округа Химки Александром Ерёминым.

В ближайшее время Зайцев обсудит с главным тренером Сергеем Юраном подготовку к сезону в Российской премьер-лиге, уточняет пресс-служба клуба.

Известно, что Зайцев является руководителем группы стадионов, входящих в состав АУ «Арена Химки», с 2012 года. Он также входит в Совет депутатов городского округа Химки.

В 2001 году Зайцев окончил Российский университет кооперации по специальности «Менеджмент». Через семь лет он получил диплом Государственного университета управления в сфере «Менеджмента в игровых видах спорта». В 2014 году новый генеральный директор ФК «Химки» получил степень «магистр спорта» в Московской государственной академии физической культуры и спорта.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 июля «Химки» уступили «Зениту» в финале Кубка России со счётом 0:1.