Непомнящий о расизме в футболе: в Камеруне меня называли Ice Man

https://static.news.ru/photo/2f9cb56a-3a51-11eb-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Валерий Непомнящий Фото: Alexander Wilf/Russian Look

Советский и российский футбольный тренер, возглавлявший в том числе сборные Камеруна и Узбекистана, Валерий Непомнящий рассказал, сталкивался ли он с проявлениями расизма в свой адрес.

В Камеруне меня называли Ice Man (Ледяной человек — прим. NEWS.ru), а во время чемпионата в 1990 года я получил кличку Полковник. Я проработал в различных точках нашей планеты: и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Однако ни я, ни мои игроки ни разу не сталкивались с проявлениями расизма, — сказал Непомнящий в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также известный тренер вступился за резервного арбитра встречи, который обвиняется в разжигании расового конфликта во время матча ПСЖ — «Истанбул Башакшехир».

Я допускаю, что резервный арбитр без всякой задней мысли озвучил данную формулировку. Он ведь не знал ни его имени, ни фамилии, мог без злого умысла ляпнуть. Мы сейчас живём в такое время, когда необходимо думать о том, что ты хочешь сказать. Во время игр футболисты бывает многое говорят друг другу, но на этом не акцентируют внимание, — заявил Непомнящий.

По мнению Непомнящего, игроки правильно поступили, что решили покинуть поле.

Будет для всех уроком, — заключил он.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул Башакшехир» не был доигран из-за расистских проявлений со стороны резервного судьи Себастьяна Колцеску. На 14-й минуте встречи между Себастьяном и ассистентом тренера «Истанбула» Пьером Вебо разгорелся спор на фоне обсуждения одного из игровых эпизодов матча. Во время словесной перепалки резервный арбитр предположительно произнёс слово «negru». Одно из значений этого слова на румынском означает «чёрный».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал судейский скандал, который произошёл в матче Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жерменом» и турецким клубом «Истанбул Башакшехир».