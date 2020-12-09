«Открыта дорога расизму»: Эрдоган о матче ПСЖ — «Истанбул»

https://static.news.ru/photo/22b81f76-3a0e-11eb-a57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via imago-images.de/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал судейский скандал, который произошёл в матче Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жерменом» и турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Этот случай во Франции — новое проявление её расистского подхода. Франция стала страной, где ему открыта дорога. Произошедшее на футбольном поле ни в коем случае не простительно, — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

По его мнению, турецкие футболисты поступили правильно, покинув поле, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что Эрдоган не первый раз заявляет о расизме во Франции. До этого инцидента возмущение турецкого президента вызвала инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по регулированию финансирования мечетей и создания в стране «просвещённого ислама». Тогда политик позволил себе оскорбительные высказывания, заявив, что лидеру Франции нужно «лечить свою психику».

Инцидент во время матча шестого тура группы H группового этапа Лиги чемпионов произошёл на 16-й минуте. Решение главного арбитра встречи румына Овидиу Хацегана вызвало недовольство на тренерской скамейке турецкого клуба. Хацеган обратился за разъяснениями к своему помощнику, который показал на 35-летнего сенегальского нападающего «Истанбула Башакшехир» Дембу Ба и назвал игрока «negru». Одно из значений этого слова на румынском означает «чёрный».

На высказывание арбитра отрегулировали все участники турецкого клуба, включая помощника главного тренера камерунца Пьера Вебо. В официальном Twitter команды утверждается, что четвёртый арбитр также оскорбил на расовой почве Вебо. Он покидал поле, громко спрашивая у судьи, за что он позволил себе расистский выпад. После инцидента обе команды покинули поле, и матч был прерван.

Как писал NEWS.ru, УЕФА в порядке исключения разрешила командам доиграть матч 9 декабря. Обслуживать встречу будет новая судейская бригада.