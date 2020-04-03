Названы возможные даты завершения Российской премьер-лиги

https://static.news.ru/photo/b79f12a6-75cf-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rpl/vk.com

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут быть возобновлены с первых чисел июня до середины июля. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, — заявил Прядкин.

По его словам, в приоритете стоит безопасность участников всех матчей и болельщиков.

Прядкин напомнил, что УЕФА рекомендовал доиграть футбольный чемпионат до конца августа.

Президент РПЛ также рассказал, что руководители клубов договорились не использовать вынужденную паузу как средство дополнительного давления для перехода игроков из одной команды в другую, сообщает сайт РПЛ.

Все соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС) были приостановлены до 31 мая. Об этом писал NEWS.ru.