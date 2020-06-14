«Наполи» по сумме двух матчей одолел «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

https://static.news.ru/photo/d0f2ea06-adde-11ea-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Borsari/AFLO

Вторым финалистом Кубка Италии стал неаполитанский клуб «Наполи», сумевший после победы в гостях над миланским «Интером» (1:0) не проиграть в ответном поединке на своём поле — 1:1.

Первая встреча команд прошла ещё в феврале, до длительной паузы в мировом футболе, вызванной пандемией коронавируса. Тогда «Наполи» сумел выиграть на выезде с минимальным счётом.

В ответной встрече на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе «Интер» быстро открыл счёт — датскому атакующему полузащитнику Кристиану Эриксену удалось отправить мяч в ворота колумбийского голкипера хозяев Давида Оспины прямым ударом с углового. Таким образом, ситуация в противостоянии по сумме двух матчей уравнялась.

Однако «Наполи» ещё в первом тайме сумел отыграться. На 41-й минуте быструю контратаку, которую начал Оспина, а продолжил форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье, завершил точным ударом бельгийский атакующий хавбек Дрис Мертенс.

Благодаря гостевой победе «Наполи» получил право сыграть в финальном матче Кубка Италии против туринского «Ювентуса», одолевшего по сумме двух встреч (1:1 на выезде, 0:0 дома) «Милан».

Решающий поединок за трофей состоится 17 июня.

Сестра главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо умерла на 38-м году жизни, ранее писал NEWS.ru.