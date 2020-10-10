Мозес приехал в Рим для завершения медосмотра перед трансфером в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/0daa6dfa-0afc-11eb-be45-fa163e074e61_660.jpg Виктор Мозес Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес приехал в Рим с целью завершения медосмотра перед переходом в московский «Спартак».

Соответствующую информацию представил «Матч ТВ» со ссылкой на осведомлённый источник.

Как уточняется, 10 октября нигериец пройдёт необходимые медицинские тесты в одной из итальянских клиник. После этого стороны смогут официально завершить сделку.

«Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока.

Перед «Челси» Мозес выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что стал «больше и лучше» общаться с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.

По словам форварда, он сразу поздравил Соболева с дебютным голом за сборную, который тот забил в товарищеском матче со Швецией.