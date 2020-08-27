Месси пытается переманить Неймара в «Манчестер Сити»

https://static.news.ru/photo/3aa29e28-e86e-11ea-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Peter Schatz/augenklick/Peter Schatz / Pool/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который планирует в скором времени перейти в английский клуб «Манчестер Сити», призвал присоединиться к нему своего бывшего одногруппника Неймара.

Как сообщает ESPN, Месси позвонил форварду ПСЖ Неймару. Во время разговора футболист сообщил о своём переходе и заодно предложил ему уйти из парижской команды, чтобы воссоединиться с ним.

Месси играет в составе каталонского клуба с 2003 года. На его счету 444 гола в 485 матчах испанского чемпионата. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее испанский футбольный клуб «Барселона» определился с суммой, за которую нападающий Лионель Месси может перейти в другую команду. Клуб по-прежнему надеется на Месси и не хочет расставаться с футболистом до полного истечения его контракта. Тем не менее форвард может покинуть «Барселону», если заинтересованная в трансфере команда выплатит отступные в размере €700 млн.

Как писал NEWS.ru, последние полгода информация о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» всё чаще мелькала в СМИ, поэтому любое очередное упоминание о возможной смене прописки аргентинца воспринималось многими не всерьёз. Но на этот раз ситуация кардинально изменилась. Месси отправил в клуб официальный факс с запросом о расторжении контракта. В ответ на это «Барселона» решила подать в суд на футболиста, президент клуба Жозеп Бартомеу чуть было не покинул свой пост, а глава Каталонии уже выразил благодарность аргентинцу за годы, проведённые в их команде.