Испанская «Барселона» назвала сумму возможного трансфера Месси

https://static.news.ru/photo/06a74d3c-e623-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Wen Xinnian/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Барселона» определился с суммой, за которую нападающий Лионель Месси может перейти в другую команду.

Как уточняет издание Mundo Deportivo, клуб по-прежнему надеется на Месси и не хочет расставаться с футболистом до полного истечения его контракта. Тем не менее форвард может покинуть «Барселону», если заинтересованная в трансфере команда выплатит отступные в размере €700 млн.

Месси играет в составе каталонского клуба с 2003 года. На его счету 444 гола в 485 матчах испанского чемпионата.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны клубы, которые могут купить Месси у «Барселоны».

Так, на покупку 33-летнего футболиста может рассчитывать французский ПСЖ, а также «Интер» и «Ювентус». Переезд в Италию позволит Месси экономить на налогах, которые меньше, чем в Испании. Клуб из Франции может предложить за аргентинца крупную сумму, отмечают журналисты.