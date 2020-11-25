Месси и Роналду прокомментировали смерть Диего Марадоны

https://static.news.ru/photo/a8f60e10-2f53-11eb-a85c-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающие «Барселоны» и «Ювентуса» Лионель Месси и Криштиану Роналду высказались по поводу смерти экс-звезды сборной Аргентины Диего Марадоны, который скончался от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола в целом. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен, — написал звезда «Барселоны» на своей странице в Instagram.

Он высказал соболезнования друзьям и родным спортсмена и заявил, что сохранит все прекрасные моменты, связанные с легендарным нападающим. Месси является игроком сборной Аргентины, которую с 2008 по 2010 год тренировал Марадона.

Роналду считает, что аргентинец был «вечным гением и непревзойдённым волшебником». Он подчеркнул, что после его смерти образовалась вечная пустота.

Он ушёл слишком рано, но оставил после себя безграничное наследие и вечную пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойся с миром, тебя никогда не забудут, — написал игрок туринского «Ювентуса» в социальной сети.

Марадоне стало плохо с сердцем, когда он был в окружении родных. Медики не смогли спасти легендарного футболиста. Власти Аргентины объявили трёхдневный траур, писал NEWS.ru.

В ноябре у спортсмена возникли проблемы со здоровьем, он перенёс инсульт. Медикам пришлось сделать ему операцию на головном мозге. 11 ноября экс-футболист был выписан из больницы, ему предстояла реабилитация.

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