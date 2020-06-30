Масалитин сравнил ЦСКА с «Барселоной»

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Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин раскритиковал игру «армейцев», несмотря на победу над «красно-белыми» со счётом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

В своё время Гвардиола пришёл работать в «Барселону», там играли Иньеста и Хави, плюс Месси. Там при любом тренере они бы всех рвали. Их не нужно тренировать. Они сами в центре поля делали всю игру, на них любо-дорого было смотреть. Тут дело не в том, что вернулся Гончаренко, а дело в том, что раздражитель — «Спартак». Прослеживалось стремление неуступчивости, эмоции преобладали над мастерством, отсюда много жёлтых карточек. Но игра средняя, бывали и ярче. Средняя линия у ЦСКА в этой игре выглядела менее заметной, с «Динамо» они двигались хотя бы. А игра нападающих впереди — одно разочарование, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, игра получилась очень средней, обе команды осторожничали и не могли ничего создать. Играли практически через правый фланг. У «Спартака» инициативными были Николай Рассказов и Роман Зобнин, у ЦСКА — Марио Фернандес и Никола Влашич.

Красная карточка Роману была дана абсолютно по делу, это была умышленная отмашка. Тут вообще без вопросов. Да и ошибка Максименко сыграла свою роль. Это был необязательный гол. Он очень хорошо сыграл и выручил в моменте с Обляковым, а первый гол привёз — это его ошибка. А в конце «Спартак» пошёл забивать, открылся, а ЦСКА поймал на контратаке, — резюмировал он.

А вот бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко, напротив, встречей остался доволен. Он назвал матч лучшим по красоте и накалу.

Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1. Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. На последней минуте матча счёт сравнял Алексей Миранчук, писал NEWS.ru.