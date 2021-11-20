«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе главного тренера

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили в пресс-службе манкунианцев. В команде поблагодарили наставника за совместную работу и назвали его легендой коллектива.

Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны перечёркивать всю работу, которую он проделал за последние три года, — говорится в официальном сообщении.

В «Манчестер Юнайтед» поблагодарили Уле-Гуннара за проделанную работу в клубе и сообщили, в предстоящих матчах руководить командой будет ассистент Сульшера, бывший полузащитник коллектива Майкл Каррик.

В бытность игроком Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год. За это время он помог команде завоевать шесть титулов чемпиона Англии, по два раза выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также одержать победу в Лиге чемпионов.

В качестве тренера Сульшер руководил «Молде», «Кардифф Сити» и резервной командой «Манчестер Юнайтед». В 2018 году он возглавил основную команду.

Ранее сообщалось, что португалец Нуну Эшпириту Санту был отправлен в отставку с должности главного тренера английского футбольного клуба «Тоттенхэм». Специалист возглавил коллектив летом, но не добился успеха на новом месте. Помимо наставника команду покинул весь тренерский штаб.