Лучшие бомбардиры «Наполи» пропустят матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Нападающие итальянского футбольного клуба «Наполи» Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье не примут участие в гостевом матче с московским «Спартаком» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Как сообщили в пресс-службе команды, спортсмены не полетят вместе с командой в столицу России.

На официальном сайте «Наполи» опубликован список футболистов, которые отправятся в Москву на матч со «Спартаком» в Лиге Европы. В нём отсутствуют полузащитники Андре Франк Замбо-Ангисса и Маттео Политано, правый защитник Алессандро Дзаноли, а также форварды Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье.

Отмечается, что нигерийский нападающий получил множественные переломы костей лица в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Интером» и рискует пропустить около месяца. Причины отсутствия в составе действующего чемпиона Европы в составе сборной Италии не сообщаются.

В нынешнем сезоне Осимхен и Инсинье являются лучшими бомбардирами «Наполи». Нигериец записал на свой счёт девять голов во всех турнирах, итальянец отметился пятью.

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». В преддверии встречи российская команда имеет в своём активе четыре очка и располагается на последнем, четвёртом месте в таблице группы C. Итальянский коллектив лидирует с семью баллами.

Фланговый нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет своей команде в выездном матче Лиги Европы УЕФА со «Спартаком», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Ранее консул РФ в Неаполе Винченцо Скьяво рассказал, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» смогут посетить лишь болельщики, проживающие в России. Он выразил сомнение, что иностранные фанаты смогут получить визы на въезд в Россию.