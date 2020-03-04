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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев считает, что столичное дерби пройдёт на равных силах до момента ошибки одной из команд.

Чемпионат начался с того, что ЦСКА сыграл неважно, а «Спартак» довольно прилично. Это дерби, тут всегда бывают равные игры и во многом они складываются ровно до момента ошибки. Поэтому говорить о том, что «Спартак» после матча с «Динамо» выглядит сильнее «армейцев», не приходится. Тем более как показывает история, несколько лет назад, когда «красно-белые» были фаворитом встречи, ЦСКА обыграл 4:0. Но сейчас «Спартак» изменился, — сказал Ловчев корреспонденту NEWS.ru.

В связи с изменениями внутри «спартаковского» коллектива советский футболист назвал красно-белых небольшими фаворитами встречи.

Главное, что сделал Тедеско в межсезонье — вернулся к советской методике подготовки. Он хорошо подготовил коллектив физически и посвятил первый сбор именно этому. Было видно, как команда хорошо и легко двигалась в первом туре после длительного перерыва. Поэтому я думаю, что некое преимущество всё-таки будет. Но много голов не будет, после перерыва всегда так. И если «Спартак» обыграет ЦСКА со счётом 1:0 — будет хорошо, — утверждает он.

Другой матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона, ранее писал NEWS.ru.