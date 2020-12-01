«Локомотив» потерял шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/e7dcad0e-b70a-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московская футбольная команда «Локомотив» проиграла австрийскому клубу «Зальцбург» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, она потеряла шанс на выход в плей-офф чемпионата.

Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу немецкой команды.

Перед заключительным туром московский клуб набрал три очка и занял последнее место в турнирной таблице группы А. Лидером рейтинга является немецкая «Бавария» (12 очков), которая досрочно вышла в плей-офф. Второе место занял испанский «Атлетико» (пять очков), третье — «Зальцбург» (четыре очка).

Позднее в пятом туре «Атлетико» сыграет с «Баварией». В заключительном туре 9 декабря он же встретится с «Зальцбургом», а «Локомотив» — с «Баварией».

Ранее NEWS.ru писал, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» (Турин) и «Динамо» (Киев) обслужит бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар.