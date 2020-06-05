«Локомотив» хочет купить замену вратарю Гильерме

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» собирается в ближайшее летнее трансферное окно купить голкипера, который сможет заменить Маринато Гильерме.
Одним из двух главных вариантов является вратарь молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов,
Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне 34-летний вратарь принял участие в 20 матчах чемпионата России по футболу, пропустив 19 голов.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет видеть в составе команды нападающего французского «Монако» Стевана Йоветича. Отмечается, что главный тренер «Монако» Роберт Морено готов расстаться с футболистом, который имеет проблемы с коленом, писал NEWS.ru.
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