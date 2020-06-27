Легенда футбола продаёт свои награды из-за нехватки средств

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд сообщил, что принял решение продать свои награды на аукционе.
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Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до премьер-лиги, — рассказал Уайтсайд.
Дебютировавший в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 16 лет Норман Уайтсайд побил рекорд Пеле, став в возрасте 17 лет и 41 дня самым молодым игроком, выступавшим на чемпионате мира. Тогда он играл за сборную Северной Ирландии. Через три года он стал самым молодым капитаном МЮ. Его карьера длилась девять лет и завершилась из-за травмы.
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