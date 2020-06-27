Легенда футбола продаёт свои награды из-за нехватки средств

https://static.news.ru/photo/fb85bce8-b857-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Норман Уайтсайд Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд сообщил, что принял решение продать свои награды на аукционе.

По данным издания The Sun, он уже выставил на продажу свою медаль за победу в Кубке Англии 1985 года и некоторые другие памятные вещи. Бывший спортсмен заявил, что получает маленькую пенсию, поэтому хочет «увеличить свои накопления». Кроме того, он отметил, что было бы неплохо, если бы болельщики получили шанс «заполучить что-либо из коллекции».

Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до премьер-лиги, — рассказал Уайтсайд.

Дебютировавший в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 16 лет Норман Уайтсайд побил рекорд Пеле, став в возрасте 17 лет и 41 дня самым молодым игроком, выступавшим на чемпионате мира. Тогда он играл за сборную Северной Ирландии. Через три года он стал самым молодым капитаном МЮ. Его карьера длилась девять лет и завершилась из-за травмы.

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