Лавров рассказал, кого он хочет видеть тренером «Спартака»

https://static.news.ru/photo/b9511dc0-47ab-11eb-b12a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о том, кого он хочет видеть на посту тренера московского «Спартака».

Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2021 года. Лавров, будучи болельщиком красно-белых, оценил нынешнее положение дел в московском клубе.

Кто должен быть тренером «Спартака» — иностранец или россиянин? Я всегда был за россиянина. Не буду называть фамилий, потому что это однажды мы уже обсуждали, — сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Тедеско не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона. Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака».

Как писал NEWS.ru, в Российском футбольном союзе приняли решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча из-за его поведения после игры его команды с «Сочи».

Также контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал Тедеско, а также тренера команды «Сочи» Дмитрия Бородина на 50 тысяч рублей каждого.

В РФС сочли неприемлемыми жесты тренера во время матча 18-го тура чемпионата России в адрес спортсменов. Также санкции, наложенные на тренеров двух команд, связаны с конфликтом между Тедеско, Бородиным и вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым.