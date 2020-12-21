СМИ: бывший наставник «Монако» Жардим может сменить Тедеско в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/52f116f6-42f7-11eb-bedb-fa163e074e61_660.jpg Леонарду Жардим Фото: twitter.com/leonardojjardim

Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Тедеско заявил, что не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона.

По данным издания, в приоритете рассматриваются иностранные специалисты, а приход отечественного тренера практически исключён.

Спортивным директором «Спартака» недавно стал Дмитрий Попов, который в прошлом играл за испанские клубы, а итальянский агент Франко Камоцци подписал с «красно-белыми» контракт на оказание консалтинговых услуг. Поэтому возможны варианты привлечения тренера с итальянского рынка, а также испанского, латиноамериканского и португальского, хорошо известных Попову.

46-летний Жардим с 2019 года находится без работы. Последней командой в его тренерской карьере было «Монако». В сезоне-2016/17 монегаски под руководством португальца стали чемпионами Франции.

«Спартак» после 19 туров находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, у клуба 35 очков.

Как передавал NEWS.ru, «красно-белые» проведут первый после зимнего перерыва сбор в Дубае с 14 января по 24 января. Второй сбор команды пройдёт с 28 января по 8 февраля. Также запланировано, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться на базе в подмосковной Тарасовке, а затем команда будет работать в Тушино. Первый официальный матч «Спартака» в новом году пройдёт 20 или 21 февраля. «Красно-белые» сыграют с «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.