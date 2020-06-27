«Крылья Советов» реализуют футболки на благотворительном аукционе

https://static.news.ru/photo/b4b1a0e2-b862-11ea-a870-fa163e074e61_660.jpg Фото: kccamapa/facebook.com

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» реализует 25 игровых футболок с надписью «Спасибо врачам» на благотворительном аукционе.

Вырученные средства будут направлены на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, сообщает пресс-служба «Крыльев». В аукционе ожидается участие бывших футболистов и тренеров, болельщиков «Крыльев», а также известных жителей и уроженцев Самары.

Мы решили не ограничиваться словами, а помочь врачам финансово. Они — настоящие герои, которые каждый день спасают жизни, — сказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.