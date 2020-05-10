Коронавирус заподозрили у футболиста «Минска»

https://static.news.ru/photo/5c979d78-92f9-11ea-a5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Председатель футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо сообщил о приостановке тренировок команды после появления симптомов COVID-19 у одного из игроков.

Его состояние нормальное, но есть симптомы, поэтому сделан тест, ждём результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, — цитирует Шлойдо ТАСС.

По информации издания, «Минск» идёт на 12-м месте в чемпионате, набрав 10 очков после восьми матчей. В следующем матче команда должна 15 мая сыграть против «Немана».

Как писал NEWS.ru, чемпионат Белоруссии — единственное в Европе крупное спортивное первенство, не прервавшееся на время мировой пандемии коронавирусной инфекции. Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался вводить в стране ограничения для граждан и бизнеса, сославшись на необходимость сохранить экономику.