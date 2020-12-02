Коронавирус обнаружен у тренера «Фиорентины» Пранделли

https://static.news.ru/photo/a59d51c6-34a1-11eb-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesca Soli/Lapresse/Global Look Press

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли получил положительный результат теста на COVID-19, следует из сообщения пресс-службы клуба.

В настоящее время наставник находится на самоизоляции. Все члены команды также будут вынуждены прервать внешние контакты.

Известно, что руководство клуба разрешило игрокам и тренерскому штабу перемещаться лишь от места жительства к базе и местам проведения матчей.

Пранделли стал наставником «Фиорентины» 9 ноября. Сейчас команда находится на 17-м месте в таблице Серии А. В её активе 8 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.