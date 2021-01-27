Кокорин благодарен Капелло и Манчини за переход в «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/f3fdec2c-60c0-11eb-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: acffiorentina.com

Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин заявил, что поможет «фиалкам» подняться повыше в турнирной таблице.

«Фиорентина» для меня — это большой клуб с историей. Я почувствовал к себе хорошее отношение со стороны руководства и коллег по команде. Очень хочу приносить помощь в каждой игре и постараться, чтобы клуб поднимался как можно выше в турнирной таблице, — сказал Кокорин на пресс-конференции.

Спортсмен добавил, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини действительно сыграли большую роль в его переходе.

Я им очень благодарен, остаюсь с ними по-дружески на связи, — добавил форвард.

Он также признался, что любит следить за шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, который несмотря на возраст показывает великолепный футбол.

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины» 27 января. По данным СМИ, контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года — до лета 2024 года. Трансфер россиянина обошёлся флорентийцам в €4,5 млн, писал NEWS.ru.