КДК РФС отменил две красные карточки пятого тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/c6b3d88a-e942-11ea-b2db-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Скопинцев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение об отмене двух красных карточек, которые были показаны в матчах пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из сообщения пресс-службы КДК РФС.

В частности, отмене подверглись удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче с «Зенитом» (1:0) и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в матче с «Локомотивом» (3:2).

Ранее NEWS.ru писал, что директор по развитию РФС Максим Митрофанов пояснил, почему только две детско-юношеские спортивные школы в России получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

По его словам, так как Головин является воспитанником Кемеровской области, а именно Калтана, деньги были перечислены муниципальному образованию города с тем, чтобы средства были задействованы при строительстве поля и покупке инвентаря. При этом строительство поля в Калтане уже стартовало.