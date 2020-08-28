РФС пояснил, почему выплату за Головина дали школе в Ленинск-Кузнецком

https://static.news.ru/photo/d2a993dc-e924-11ea-8245-fa163e074e61_660.jpg Максим Митрофанов Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пояснил, почему только две детско-юношеские спортивные школы в России получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

По его словам, так как Головин является воспитанником Кемеровской области, а именно Калтана, деньги были перечислены муниципальному образованию города с тем, чтобы средства были задействованы при строительстве поля и покупке инвентаря. При этом строительство поля в Калтане уже стартовало.

Директор по развитию РФС также добавил, что в данной ситуации было невозможно внести изменения в паспорт задним числом. УОР Ленинск-Кузнецкого мог зарегистрировать Головина как своего игрока.

Даже если в один год нарушалось правило «двух футболок», то это можно было сделать в следующем. ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий зарегистрировала Головина на неделю и получила свои деньги. УОР не зарегистрировало ни на один день. Все данные в электронной системе абсолютно прозрачны — там есть только три школы, им и полагаются деньги, — отметил Митрофанов в беседе с Сhampionat.com.

Ранее NEWS.ru писал, что детско-юношеская спортивная школа города Калтан получила солидарные выплаты за Головина. Именно в ней спортсмен начал заниматься футболом.

По словам директора ДЮСШ Оксаны Плахотской, переведённые РФС денежные средства будут направлены на выплаты трём тренерам-преподавателям, которые занимались подготовкой Головина. Кроме того, учреждение закупит спортивный инвентарь для футбольного отделения, а также форму для юных футболистов.