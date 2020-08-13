Спортивные школы России получили деньги за трансфер Головина в «Монако»

https://static.news.ru/photo/fe63e834-dd66-11ea-aefd-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) города Калтан Кемеровской области получила солидарные выплаты за полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Именно в ней спортсмен начал заниматься футболом.

По словам директора ДЮСШ Оксаны Плахотской, переведённые Российским футбольным союзом (РФС) денежные средства будут направлены на выплаты трём тренерам-преподавателям, которые занимались подготовкой Головина. Кроме того, учреждение закупит спортивный инвентарь для футбольного отделения, а также форму для юных футболистов, уточняет РИА Новости.

Аналогичные выплаты получила и ДЮСШ города Осинники Кемеровской области. Ещё одна школа, где занимался Головин — ДЮСШ Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — получила деньги до 21 августа.

Мы планируем потратить деньги на соревнования, инвентарь. Саша был у нас не очень долго, для нас, сельской школы, деньги от «Монако» будут большим подспорьем, — отметил директор учреждения Александр Попов.

Трансфер Головина в «Монако» за €30 млн состоялся в июле 2018 года. Все школы должны были получить 0,75% от указанной суммы — €225 тысяч, что эквивалентно 17,6 млн рублей. Ранее хавбек выступал в течение четырёх сезонов за ЦСКА. Он участвовал в 33 матчах и забил пять голов в составе российской сборной.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско в ходе предматчевой пресс-конференции заявил, что у форварда Александра Кокорина есть небольшие проблемы со здоровьем.