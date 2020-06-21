Футбол

Карпин об РПЛ: первенство бани или водокачки

15:13, 21 июня 2020
Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на решение перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо».

Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки, — цитирует Карпина РИА Новости.

Специалист считает, что решение о переносе встречи выглядит несправедливым по отношению к «Ростову», чей матч отказались переносить.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

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