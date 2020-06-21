Карпин об РПЛ: первенство бани или водокачки

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Бывший вратарь московского футбольного клуба «Спартак» и испанской «Севильи» Ринат Дасаев рассказал о запретах во время его игровой карьеры.

Он признался, что с детства является верующим человеком, и около ворот всегда клал Коран. Дасаев отметил, что все в команде знали о том, что он ходит в мечеть, хотя в...