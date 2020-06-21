Карпин об РПЛ: первенство бани или водокачки

https://static.news.ru/photo/a24e42be-b3b9-11ea-809a-fa163e074e61_660.jpgВалерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на решение перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо».
Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки, — цитирует Карпина РИА Новости.
Специалист считает, что решение о переносе встречи выглядит несправедливым по отношению к «Ростову», чей матч отказались переносить.
Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.